La Chine commence à construire la première ville « forestière » du monde

La première « Forest City » du monde, bâtie pour lutter contre la pollution, est maintenant en construction à Liuzhou, dans la province du Guangxi, en Chine. Conçue par Stefano Boeri Architetti, la ville accueillera une communauté d’environ 30 000 personnes.

Plus d’un million de plantes et près de 40 000 arbres absorberont ensemble près de 10 000 tonnes de dioxyde de carbone, 57 tonnes de polluants et produiront environ 900 tonnes d’oxygène par an ; sur le papier, cet ambitieux projet fait envie. Dans la préfecture de Liuzhou, la première ville-forêt du monde est en cours de construction avec à la baguette le célèbre architecte italien Stefano Boeri Architetti qui développe des projets du même type partout dans le monde. Environ 30 000 personnes seront logées là-bas. L’inauguration devrait avoir lieu en 2020.

En plus de bonifier l’air environnant, ces nouvelles infrastructures permettront la création de barrières acoustiques naturelles. La ville promet également d’être autosuffisante et alimentée grâce aux énergies renouvelables telles que l’énergie solaire et géothermique. Comme dans toute ville, vous retrouverez ainsi des zones commerciales, des quartiers résidentiels, des espaces récréatifs, un hôpital et deux écoles. Forest City sera également « connecté à Liuzhou par une ligne ferroviaire rapide pour les voitures électriques », peut-on notamment lire sur ScienceAlert.

C’est donc un projet ambitieux et bien intentionné qui pourra servir d’exemple pour la conception d’autres villes vertes ailleurs dans le pays et dans le monde.

Considérée comme le pays du charbon, la Chine semble petit à petit prendre la mesure des enjeux environnementaux. Il y a quelques semaines, le pays inaugurait la plus grande ferme solaire du monde. Plus récemment, dans la province de Qinghai, plus de cinq millions de citoyens sont ainsi passés au 100 % énergies vertes pendant sept jours. « L’énergie propre est la solution ultime. Nous devons réduire notre dépendance à l’égard des combustibles fossiles, améliorer notre structure énergétique et réduire les émissions de carbone », avait alors déclaré Han Ti, vice-président général de la Qinghai Electric Power Corporation.

